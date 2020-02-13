جدل عنيف وتخوين بين جماهير الهلال والنصر بسبب «مختار علي»

طلال الغامدي(صدى):

تسببت مشاركة لاعب النصر والمنتخب الوطني مختار على أمام السد القطري في مباراة الثلاثاء الماضي ضمن منافسات بطولة دوري آسيا في إشتعال الجدل بين جماهي النصر والهلال وسط تبادل الإتهامات للجانبين .

ودشن الجماهير خاصة جمهور النصر وسم بعنوان ” إعلامي خاين لبلاده ” ، بعدما ألمح أحد الإعلامين بأن إعلامي قام بإبلاغ السد القطري بمشاركة مختار للإحتجاج على المباره بإعتباره لاعب مواليد ولا يحق له مشاركة المنتخب .

وما زاد من الأزمة وجود تسريبات تشير إلى أن هذا الإعلامي ينتمي للهلال ، ما جعل جماهي الهلال ترد على تلك الإتهامات .

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى لإثارة الجدل حول اللاعب مختار علي ، إذ تسبب قبل ذلك في أزمة كبرى في مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 عام .