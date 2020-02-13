جدل عنيف وتخوين بين جماهير الهلال والنصر بسبب «مختار علي»
تسببت مشاركة لاعب النصر والمنتخب الوطني مختار على أمام السد القطري في مباراة الثلاثاء الماضي ضمن منافسات بطولة دوري آسيا في إشتعال الجدل بين جماهي النصر والهلال وسط تبادل الإتهامات للجانبين .
ودشن الجماهير خاصة جمهور النصر وسم بعنوان ” إعلامي خاين لبلاده ” ، بعدما ألمح أحد الإعلامين بأن إعلامي قام بإبلاغ السد القطري بمشاركة مختار للإحتجاج على المباره بإعتباره لاعب مواليد ولا يحق له مشاركة المنتخب .
وما زاد من الأزمة وجود تسريبات تشير إلى أن هذا الإعلامي ينتمي للهلال ، ما جعل جماهي الهلال ترد على تلك الإتهامات .
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى لإثارة الجدل حول اللاعب مختار علي ، إذ تسبب قبل ذلك في أزمة كبرى في مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 عام .
saad[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 41 دقيقة
نحن ضد التلاعب وفضحتونا بين الناس وجوب شطب اللاعب وشطب نتائج النصر وكفانا رشاوي ولعب من العام الماضي ونونو وماادراك مالنونو والمنشار ويجب على الاتحاد الاسيوي وضع حد للتلاعب هذا والقانون قانون مواليد الصومال
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16503 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا نستبعد ان يكون الاعلام الهلالي هو من سرب معلومات وتواصل مع السد القطري
وهذه تعتبر خيانه
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1347 ] نشر منذ 17 دقيقة
انا هلالي وافتخر اني هلالي والله لو يلعب ابو خرقه مع اي فريق في العالم وامتلك معلومه تتسبب في خساره ابو خرقه والله لاعلم كل العالم فيها — يكفي اللي سووه في الهلال لمده اكثر من 40 سنه من مكائد وحقد وحسد ويكفي انهم تحولو الى اكبر جمهور مسياري يشجعون اي فريق ضد الهلال ويلبسون قمصانهم بل وصرحو انهم بيشجعون اسرائيل لو لعبت ضد الهلال — ليش تزعلون– هذه بضاعتكم ردت ايكم