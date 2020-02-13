5 أطعمة ومشروبات لا يتناولها الأطباء نهائيا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتجنب معظم الأطباء الأمور التي من الممكن أن تؤثر على الصحة بشكل سلبي، من بينها بعض الأطعمة والمشروبات كون ضررها أكبر من نفعها.

وتضمنت القائمة أنواعا مختلفة، أبرزها:

– الحليب الخالي الدسم

ويرجع ذلك إلى أنه يرفع الكوليسترول السيء، كما أنه يزيد الدهون في الجسم.

– اللحوم المصنعة

ويرجع ذلك لاحتوائها على نسبة دهون عالية، وانخفاض قيمتها الغذائية.

– المقليات:

وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمهدرجة الناتجة عن غليان الزيت، والتي تؤدي لارتفاع الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

– الأطعمة الملونة

لأن معظمها ألوان صناعية يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

– المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

تؤثر على التمثيل الغذائي، وتزيد من الوزن والسمنة، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الكيميائية وتؤثر على القلب.