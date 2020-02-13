5 أطعمة ومشروبات لا يتناولها الأطباء نهائيا
يتجنب معظم الأطباء الأمور التي من الممكن أن تؤثر على الصحة بشكل سلبي، من بينها بعض الأطعمة والمشروبات كون ضررها أكبر من نفعها.
وتضمنت القائمة أنواعا مختلفة، أبرزها:
– الحليب الخالي الدسم
ويرجع ذلك إلى أنه يرفع الكوليسترول السيء، كما أنه يزيد الدهون في الجسم.
– اللحوم المصنعة
ويرجع ذلك لاحتوائها على نسبة دهون عالية، وانخفاض قيمتها الغذائية.
– المقليات:
وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمهدرجة الناتجة عن غليان الزيت، والتي تؤدي لارتفاع الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
– الأطعمة الملونة
لأن معظمها ألوان صناعية يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.
– المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
تؤثر على التمثيل الغذائي، وتزيد من الوزن والسمنة، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الكيميائية وتؤثر على القلب.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46063 ] نشر منذ 48 دقيقة
اكيد فهم يعرفون مدى خطرها وزيدوا عليها الدخان والشيشه وبعض الادويه
وليس كلهم