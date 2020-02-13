الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الخطوط الجوية باب التقديم على وظائف شاغرة ، لحملة الثانوية العامة فما فوق ، للعمل بمقر الشركة بجدة وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف المطلوبة :

1- أخصائي السجلات الفنية والمنشورات :

– درجة البكالوريوس أو الماجيستير في ” الصحافة ، الصحافة والنشر ، دارة الأعمال ، إدارة عامة ، لغات أجنبية ، لغة إنجليزية ، علوم المكتبات .

– لحملة درجة البكالوريوس معدل تراكمي لايقل عن ” 3.75 من 5 “، من “2.75 من 4 ” .

– لحملة الاجيستير معدل تراكمي لاقل “4 من 5 ” من ” 3 من 4 ” .

– إجادة اللغة الإنجليزية ، بدرجة لا تقل عن 72 في اختبار المركز الوطني لقياس .

2- مساعد أخصائي السجلات الفنية والمنشورات :

– الثانوية العامة ، مع خبرة .

– رجة الدبوم في ” الميكانيكا ، إلكترونيات الطيران ” ، ما يعدادلها .

– إجادة اللغة الإنجليزية بنفس شرط الوظيفة السابقة .

ويجب إرفاق صورة الهوية الوطنية ، والسيرة الذاتية ، ونسخة طبق الأطل من الشهادات العلمية مع معادلها في الحصول عليها من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم ، ومستند يثبت درجة اللغة الإنجليزية ، ووثائق الخبرة .

ويتاح التقديم بدءً من اليوم الخميس 3 / فبراير / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنــــــــــــا