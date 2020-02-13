الشباب يستضيف النصر والتعاون ضيف العدالة غدًا

نواف السالم(صدى):

تستكمل غداً مواجهات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف العدالة ضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ 3:30 مساء، ويسعى العدالة لتحسين مركزه في الدوري حيث يحتل المركز الـ 15 بـ 12 نقطة، فيما يأمل التعاون الخروج بنتيجة إيجابيه ومواصلة تقدمه في سلم ترتيب الدوري والوصول إلى النقطة الـ 30 حيث يملك من النِّقاط 27 في المركز الـ 5.

وفي أقوى مواجهات الجولة الـ 18 يستضيف الشباب نظيره النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 6:25 مساء ، ويبحث فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني بـ 35 نقطة من مواصلة اللحاق بالمتصدر الهلال صاحب الـ 38 نقطة واستغلال تذبذب مستوى فريق الشباب الذي خسر مواجهته الأخيرة في الجولة الـ 17 أمام فريق الفيصلي بنتيجة 1-2 ويحتل الفريق المركز الثامن بـ 25 نقطة، ويدخل الشباب اللقاء من أجل الفوز واللحاق بالمراكز المتقدمة في سلم الدوري.

وفي آخر لقاءات الغد يستضيف الوحدة (الرابع) بـ30 نقطة نظيره الأهلي (الثالث) بـ 33 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة 8:25 مساء،في لقاء يكتسب أهميته من التقارب النقطي بين الفريقين من جهة ومع فرق المقدمة من جهة أخرى ، إذ سيكون الفائز بالنقاط الثلاث منافسًا قويًا على صدارة الترتيب في حال تعثر الهلال والنصر .

يذكر بأن الجولة الـ 18 بدأت يوم الاثنين الماضي بلقاء فريق الاتحاد أمام ضيفه فريق ضمك وانتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-2 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ، وتشهد هذ المساء لقاءين يجمع الأول الاتفاق مع الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بينما يجمع اللقاء الثاني الفيحاء والهلال عبى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .