عارضة أزياء تهدد بفتح ملفات رجال مارسوا الجنس معها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اختارت عارضة أزياء طريق النصر لتأمين نفسها والحصول على دخل مالي وكماليات باستغلال الآخرين.

فأقدمت المحتالة على إيهام صاحب وكالة سياحة وسفر، طلبت منه حجز بطاقة سفر على درجة رجال الاعمال ذهاباً وإياباً من وإلى دولة عربية، وعند عودتها إلى لبنان أغلقت هاتفها المحمول، ثم ادعت أن المصرف يحجز على أموالها ولم تتمكن من تأمين تكاليف الرحلة إلى الخارج.

واحتالت العارضة على محلات ملابس وأصدقاء لها، إضافة إلى رجال مارست معهم ​الجنس​ هددتهم بنشر صور وتسجيلات صوتية.

وتشير العارضة إلى أن سر اتهامها بهذه الأمور «المفبركة» حسب وصفها، يعود إلى مشاركتها في الثورة مما دفع أحد الاجهزة الأمنية لتلفيق الأكاذيب، إلا أن لديها العديد من الملفات التي ستفتحها حال إيقافها.