بلسم الشعر يُنظف ويُلمع سيارتك

أميرة خالد(صدى):

تختلف أدوات ووسائل التنظيف التي يمكن استخدامها للحفاظ على نظافة السيارة، وهناك طريقة حديثة تُستخدم في تنظيف السيارة وهي بلسم الشعر.

ويحتوي بلسم الشعر على مادتي اللانولين والسيليكون وهو ما يجعل الشعر ناعمًا، كذلك تقوم تلك المواد بجعل السيارة لامعة ومضادة للماء أيضًا.

ويتم غسل السيارة بالبلسم، عن طريق اختيار مكان مظلل للتنظيف ثم إزالة الأتربة والغبار باستخدام المياه فقط، وبعدها يتم إضافة سائل غسيل السيارة على دلو مملوء بالمياه.

والخطوة التالية تتم باستخداام قطعة قماش ناعمة والمياه التي أعددتها سابقاً في غسل السيارة، ثم تغيير المياه وإعادة غسلها مرة أخرى.

ويُضاف البلسم على كوبين من الماء في الدلو، واستخدام قطعة قماشية لتلميع السيارة به، ثم شطفها بالماء النظيف وتنظيفها بقطعة قماش جافة.