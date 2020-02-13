معيض الشهري: ثغرة في العقد جعلت توقيع عبدالعزيز الدوسري للنصر صحيحًا

طلال الغامدي(صدى):

أوضح معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، أن توقيع عبدالعزيز الدوسري للنصر كان صحيحًا، مشيرًا إلى وجود ثغرة سمحت بانتقاله من الفيصلي إلى النصر.

وقال «الشهري» خلال لقائه ببرنامج «في المرمى»: إن هناك بندًا في عقد عبدالعزيز الدوسري ينص على أنه في حالة رغبة اللاعب في الانتقال عليه دفع مليون ريال وإشعار نادي الفيصلي.

وأشار إلى أن اللاعب، أرسل لهم صورة من الإشعار وتحويل المبلغ، ثم طلب النصر تسجيله، والشرط الذي بين اللاعب والفيصلي حتى ولو فعل العقد يسري عليه البند الأول، مؤكدًا أنه لا يوجد أي احتجاج رسمي بخصوص هذه القضية.

وفي سياق آخر، أوضح أن «احتجاج العدالة على اتحاد جدة كان بخصوص تسجيل الأخير لثمانية لاعبين، ونوضح أن التسجيل صحيح، ولو كان غير ذلك لما تم تسجيله، والقوائم تتحدث خلال فترة التسجيل، وقبل مباراتهما أصبح عدد محترفي الاتحاد سبعة لاعبين».