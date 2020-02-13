أقرب طريق لقلب المرأة «أنفها»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرى باحثون، أن المرأة تهتم عادة بتفاصيل محددة في مظهر وإطلالة الرجل، وخاصة العطر الذي يستخدمه، وهو ما يجعل أنف المرأة طريقًا لدخول قلبها.

وأوضح الباحثون، أن العطور (الشرقية) تعطي انطباعا بالغموض المثير للرجل، مضيفة أن العطور التي تحمل بصمة الطبيعة كتلك التي يدخل في تركيبها الليمون أو البرتقال أو نبتة البتشول المعروفة، تعطي انطباعا بالطموح والمثابرة والرغبة في النجاح.

كما اتجهت بعض الشركات إلى تركيب عطور تحتوي على نسب من الشوكولاتة والفانيليا والفواكه الحلوى التي تعشقها المرأة.