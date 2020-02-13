شاب يتعاطى المخدرات ويذهب لكسر المحال وسرقتها

خالد الظفيري(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بالكويت، سراق محال الصراف الملّقب بـ «مقنع البروفيسور»، وذلك خلال أسبوع واحد فقط من سرقة 13 محلًا في مناطق متعددة.

وكشفت تحقيقات الأمن، أن المتهم شاب كويتي يتعاطى مادى الشبو المخدرة، إذ يقوم بالتعاطي ثم الذهاب إلى سرقة المحل مقنعًا في الليل، بعدما كان قد راقبه نهارًا.

وألقى الأمن، القبض عليه متلبسًا خلال محاولته ارتكاب جريمته الـ14، كما عثر على أدوات الجريمة في منزله وكذلك أكثر من قناع يستخدمه في سرقته.

واعترف بأنه سرق محال أخرى لم يسجل أصحاب المحال قضايا فيها، لتصل سرقاته إلى أكثر من 20.