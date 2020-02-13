تقرير أممي يفضح تهريب إيران الأسلحة للحوثيين وعلاقتها بـ«جيهان»

ماجد القزيز(صدى):

كشف تقرير أممي حديث عن حصول الميلشيا الحوثية خلال 2019 على أسلحة جديدة من إيران تثبت التورط الإيراني في دعم الإرهاب وتخريب المنطقة .

وأكد التقرير أن الأسلحة الإيرانية كانت المحرك الرئيسي للتمرد الحوثي والإنقلاب على الدولة اليمنية ، ومنها أسلحة طائرات بدون طيار من طراز “دلتا ” ، ونموذج جديد من صواريخ كروز البرية .

كما أكدت أن التمويل بدأ بشكل لافت عام 2013 حين أعلنت الحكومة اليمنية توقيف السفينة جيهان الإيرانية 1 ، ثم جيهان 2 ، إذ كانت محملة بأسلحة للحوثيين .

وكشف التقرير الكثير من الغموض حول تهريب الأسلحة لإيران بعد مقتل سليماني ، مؤكداً أنه كان يتم عبرصناديق مساعدات الإغاثة ، تم استخدامها في قصف مدن يمنية ، وطال أيضاً مدن في المملكة .