تقرير أممي يفضح تهريب إيران الأسلحة للحوثيين وعلاقتها بـ«جيهان»
كشف تقرير أممي حديث عن حصول الميلشيا الحوثية خلال 2019 على أسلحة جديدة من إيران تثبت التورط الإيراني في دعم الإرهاب وتخريب المنطقة .
وأكد التقرير أن الأسلحة الإيرانية كانت المحرك الرئيسي للتمرد الحوثي والإنقلاب على الدولة اليمنية ، ومنها أسلحة طائرات بدون طيار من طراز “دلتا ” ، ونموذج جديد من صواريخ كروز البرية .
كما أكدت أن التمويل بدأ بشكل لافت عام 2013 حين أعلنت الحكومة اليمنية توقيف السفينة جيهان الإيرانية 1 ، ثم جيهان 2 ، إذ كانت محملة بأسلحة للحوثيين .
وكشف التقرير الكثير من الغموض حول تهريب الأسلحة لإيران بعد مقتل سليماني ، مؤكداً أنه كان يتم عبرصناديق مساعدات الإغاثة ، تم استخدامها في قصف مدن يمنية ، وطال أيضاً مدن في المملكة .
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