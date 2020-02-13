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بالصور.. كشف هوية قيادات إرهابية أرسلهم «أردوغان» إلى طرابلس

بالصور.. كشف هوية قيادات إرهابية أرسلهم «أردوغان» إلى طرابلس
طرابلس(صدى):

كشف الجيش الوطني الليبي عن إرسال تركيا قيادات إرهابية بتنظيمات داعش والقاعدة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق .

وأكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء ” أحمد المسماري ” ، أن قائمة تركيا تضم 229 إرهابي خطير في سوريا ستم نقلهم لى طرابلس ، وبعضهم وصل بالفعل ، وفقاً للعربية نت.

كما كشف عن بعض هذه القيادات ، ومنها الإرهابي المصري ” أسامة السيد قاسم ” المكنى بـ “أبو الحارث المصري ” محكوم عليه بالسجن 50 عام في قضية إغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات ، مشيراً إلى أنه يعمل تحت رعاية المخابرات التركية والقطرية وتم التعاقد معه كمرتزق .

كما تضم القائمة الإرهابي بلال بن يوسف الشواشي التونسي الجنسية ،والذي انضم إلى داعش ، واضم أيضاً لجبهة النصرة وتم التعاقد معه كمرتزق في صفوف أردوغان .

و تضم الإرهابي عبد الله محمدالعنزي ” ويكنى بـ”أبو محمد الجزراوي ” ، وهو سعودي الجنسية ، منضم لداعش ، ويقاتل ضد الجيش السوري ، وأصبح أمير ملشيا “أسود العدناني ” ، وتطور عمله الإرهابي بين الميلشيات .

ومن بين الإرهابيين الذين وصلوا ليبيا “يحي طاهر فرغلي” المصري الجنسية وكنيته ” أبو الفرج الفرغلي ” ، وهو مؤسس 9 كتائب قتالية باسم كتائب الفتح ومعظمها في ليبيا .

 

 

 


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