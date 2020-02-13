مستحقات «جروس» تدفع الأهلي لتأجيل حسم مصيره

ماجد محمد(صدى):

قرّرت إدارة النادي الأهلي، تأجيل حسم مصير المدرب السويسري كريستيان جروس سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق، إلى ما يعد مباراة الاستقلال الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.

وعلّقت الإدارة، مصير جروس بسبب ضغط المباريات والمبالغ المستحقة له وقيمة الشرط الجزائي، إذ أن عقده محدد بـ 1.6 ألف دولار.

يشار إلى أن الأهلي سيلتقي مع الوحدة غدا الجمعة في الجولة الـ18 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبعدها بثلاثة أيام فقط سيلتقي الاستقلال.

من جانبه، اجتمع جروس باللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأربعاء، لتوضيح لهم نقاط ضعف الوحدة للمنافسة على الصدارة، ومن ثم شرح لهم بعض الخطط التكتيكية.