ألمانيا: تهديدات بتفجير 4 مساجد على التوالي خلال 24 ساعة

برلين(صدى):

تكررت تهديدات المساجد بالتفجير غرب ألمانيا للمرة الرابعة خلال 24 ساعة ، في حادث أثار فزع مسلمي العالم والسكان المحليين .

وأكدت الشرطة الألمانية أنه تم إخلاء مسجد آخر في ولاية شمال الراين-فيستفاليا على خلفية تلقي رسالة تهديد بوجود قنبلة.

يذكر أنه تم إخلاء ثلاثة مساجد بعد ظهر أمس الأربعاء في مدن إيسن وأونا وهاجن بالولاية ذاتها بعد تلقي ثلاثة تهديدات بوجود قنابل بالمساجد .

وتحقق السلطات الألمانية في الواقعة المثيرة التي ذكرت مسلمي أوروبا بواقعة هجوم مسجدي كرايست تشيرش في نيوزلاندا والذي أسفر عن مقتل العشرات أثناء صلاة الجمعة العام الماضي . .