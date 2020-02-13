المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف» توفر وظائف قيادية إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينتي أبها وبريدة.

وتأتي الوظائف بمسميات «مدير عام المشروع، ومدير الشؤون المالية»، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي: هنــــــــــا

يذكر أن شركة المياه الوطنية هي شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة متمثلةً في صندوق الاستثمارات العامة، وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي وَفقًا لأحدث المعايير العالمية.