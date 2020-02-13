بالفيديو.. انطلاق خدمة النقل المجاني لركاب الترانزيت في ‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي

جدة(صدى):

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، انطلاق خدمة نقل ركاب الترانزيت مجاناً، بين المطار والصالة الجنوبية، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة.

ويمكن المسافرين الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم1 إلى الصالة الجنوبية، بإبراز كرت صعود الطائرة، حسب ما أوضحه مطار الملك عبدالعزيز.

يذكر أن خدمة النقل المجاني، ستكون متاحة حتى اكتمال الصالة الجديدة واستقبالها لجميع الرحلات الداخلية والخارجية بعد شهرين من الآن.