«تحدي المكنسة» يستفز «ناسا»

أميرة خالد(صدى):

انتشر خلال الأيام الماضية، تحدي جديد يُدعى «تحدي المكنسة»، يقوم خلالها المشاهير بإيقاف المكانس بشكل عمودي بمفردها.

واجتاح التحدي، مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ المشاهير في نشر مقاطع فيديو وهم يقومون بإيقاف المكانس، بعد ادعاءات بأن يوم الاثنين الموافق 10 فبراير هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تقف فيه الأشياء بمفردها.

من جانبها، نشرت وكالة «ناسا» مقطع فيديو للرائد فضاء وعالمة وهما يقومان بإيقاف المكنسة في اليوم التالي (الثلاثاء)، وأكدا أن الأمر لا يعدو كونه عملية توزان فقط ويمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة.