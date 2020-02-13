آل الشيخ يعلن عن برنامج تلفزيوني في رمضان للأصوات الفائزة بمسابقة القرآن الكريم
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن برنامج تلفزيوني ضخم خلال رمضان المقبل للأصوات الفائزة في مسابقة القرآن والأذان العالمية.
وأوضح آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر»، أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ نحو 41.7 ألف من 162دولة، تأهل منهم 4794 في مسابقة القرآن، و3554 في مسابقة الأذان، لافتا إلى أن من فاز منهم 20 مشاركا في مرحلة الأداء الحي، و8 فائزين، سيتم تكريمهم في الحفل الختامي بشهر رمضان المقبل، بمجموع جوائز 12 مليون ريال.
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