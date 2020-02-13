آل الشيخ يعلن عن برنامج تلفزيوني في رمضان للأصوات الفائزة بمسابقة ‏القرآن الكريم

الرياض(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن برنامج تلفزيوني ‏ضخم خلال رمضان المقبل للأصوات الفائزة في مسابقة القرآن ‏والأذان العالمية.

وأوضح آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر»، أن عدد المشاركين في ‏المسابقة بلغ نحو 41.7 ألف من 162دولة، تأهل منهم 4794 في ‏مسابقة القرآن، و3554 في مسابقة الأذان، لافتا إلى أن من فاز منهم 20 مشاركا في مرحلة الأداء الحي، و8 ‏فائزين، سيتم تكريمهم في الحفل الختامي بشهر رمضان المقبل، ‏بمجموع جوائز 12 مليون ريال.