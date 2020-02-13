لكزس es 2020 أداء ديناميكي بأعلى المواصفات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى جميع شركات السيارات في جميع أنحاء العالم، لأن توفر أفضل الإمكانيات التي تنافس بها نظيراتها في الشركات الأخرى لجذب العملاء.

وتوفر السيارة لكزس es 2020، أداء ديناميكي بمواصفات عالية، حيث أضافت شبك أمامي عملاق، وتم تزويد السيارة من الخلف بمصابيح تحتوي علي أضواء جديدة كما تم تزويدها بجناح مدمج من الخلف.

وتم تزويد السيارة من الخلف بمصابيح تحتوي علي أضواء جديدة كما تم تزويدها بجناح مدمج من الخلف، كما تحتوي من الداخل علي النظام الجديد كليا هو المقعد المتحكم ليتحكم السائق في السيارة بشكل أكبر وبأفضلية عن السابق.

وعملت الشركة على تطوير العازل الصوتي الخاص بها ليصبح 93% من السيارة، موفرة وقوة 300 حصان أوروبي و 302 حصان ميكانيكي، وقير أوتوماتكي يصل إلى 8 سرعات .