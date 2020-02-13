«الدمية كين» يُجرى أصعب جراحة له ليصبح امرأة

برازيليا(صدى):

يخضع البرازيلي رودريغو ألفيس، مدمن الجراحات التجميلية والمعروف باسم «الدمية كين»، إلى جراحة لضبط الفك والجبهة والعظام المحيطة بالعيون في بلجيكا.

وأوضح أن تلك الجراحة ستكون « أكثر جراحة مؤلمة حتى الآن»، مضيفًا: « قبل المضي قدما في هذه الجراحة، أجريت الكثير من الأبحاث، ويقوم الدكتور بارت بإجراء عمليات تأنيث الوجه لسنوات عديدة ويحقق نتائج مذهلة، لقد أجرى هذه الجراحة على أكثر من 2000 امرأة متحولة.

وتابع: «بعد أن قابلته، شعرت بالثقة حقا وهو يفهم احتياجاتي وتوقعاتي جيدا، فاليوم هو آخر يوم في حياتي أنظر فيه إلى وجه رجل في المرآة، وابتداء من الغد سيكون لدي وجه أنثوي، سيغير حياتي إلى الأبد».

وأكد رودريغو أن الإجراءات التي سيخضع لها في محاولة ليصبح المرأة التي طالما حلم بها، إذ سينفذ الطبيب « الإجراءات التالية، الحد من عظام الحواجب من النوع الثالث (مع رفع الحاجب وخفض شعري) ، وزرع الصدغ، وإعادة تشكيل الذقن والفك وتقليص حجم الغضروف الدرقي، وهذه هي العملية الأكثر إيلاما بالنسبة لي».

وأشار إلى أنه سيأخذ استراحة من التلفزيون لمدة ثلاثة أسابيع بعد الجراحة، وسيعود بمظهر جديد تماما، ووجه أكثر أنوثة، مضيفًا: «ستكون الخطوة التالية هي تغيير اسمي والصور على جوازات السفر الخاصة بي».

وتابع: «من الصعب أن أكون امرأة ، لكني أحب كل التفاصيل الخاصة بالنساء كالشعر والأظافر ورموش العين والحواجب والجلد وإزالة الشعر بالليزر وما إلى ذلك».