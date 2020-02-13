إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون اليوم الخميس عن نتائج القبول المبدئي على وظائف برتبة “جندي ” ، والتي سبق الإعلان على موقع وزارة الداخلية .

ويمكن التعرف على الأسماء المقبولة من خلال الرابط التالي : هنــــــــــــا

ويجب على المقبولين مبدئياً التقيد بالحضور بالزي الرياضي في تمام الـ 7 صباحاً بمبنى القبول والتسجيل “حي المربع” بالرياض بجوار وزارة النقل ، حسب اليوم المحدد لكل طالب ، مع إحضار المستندات التالية :

1- نموذج موعد المراجعة بعد طباعته .

2- أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية السارية .

3- أصل المؤهل الدراسي وصورة مصدقة .

4- أصل الشهادات الإضافية حال تقديمها على البوابة .

5- 4 صور حديثة مقاس 6*4 ، مكشوف الرأس ، مع وجود ملف للمستندات .

كما أكدت أنه يمنع دخول الجوالات ، واصطحاب المرافقين .