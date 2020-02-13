  • الخميس 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون

إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون

إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون اليوم الخميس عن نتائج القبول المبدئي على وظائف برتبة “جندي ” ، والتي سبق الإعلان على موقع وزارة الداخلية .

ويمكن التعرف على الأسماء المقبولة من خلال الرابط التالي : هنــــــــــــا

ويجب على المقبولين مبدئياً التقيد بالحضور بالزي الرياضي في تمام الـ 7 صباحاً بمبنى القبول والتسجيل “حي المربع” بالرياض بجوار وزارة النقل ، حسب اليوم المحدد لكل طالب ، مع إحضار المستندات التالية :
1- نموذج موعد المراجعة بعد طباعته .
2- أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية السارية .
3- أصل المؤهل الدراسي وصورة مصدقة .
4- أصل الشهادات الإضافية حال تقديمها على البوابة .
5- 4 صور حديثة مقاس 6*4 ، مكشوف الرأس ، مع وجود ملف للمستندات .
كما أكدت أنه يمنع دخول الجوالات ، واصطحاب المرافقين .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *