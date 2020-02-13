جيوفينكو: لا أعلم شيئًا عن رحيلي (فيديو)

نواف السالم(صدى):

خرج الإيطالي سباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال، في أول تعليق له على الأنباء المترددة بشأن نيته في الرحيل عن الزعيم أو الاعتزال خلال الفترة المقبلة.

وأكد جيوفينكو، أنه لا يعلم شيئًا عن تلك الأنباء وجميعها غير صحيحة، مشيرًا إلى أن خطوة الاعتزال مؤجلة ولا يفكر بها حاليًا لكونه في كامل حماسه ولياقته.

وأشار إلى أن أقرب لاعبان له في الهلال هما «محمد الشلهوب ونواف العابد»؛ لأنهما بنفس طوله، لافتًا إلى أن تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2019 كانت اللحظة الأهم والأصعب في مسيرته.