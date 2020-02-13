شال كاظم الساهر في بوليفارد الرياض من نصيب «ليلى» (فيديو)

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنان العراقي كاظم الساهر وهو يرمي شاله للجمهور الذي حضر حفله الغنائي أمس الأربعاء، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.

وقال كاظم الساهر «شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه»، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

وحظيت فتاة تُدعى «ليلى» بالشال، إذ نشرت صورة لها وهي تحمله، معلقة: «اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض، رمى سكارفه (الشال الخاص به) وصار لي».