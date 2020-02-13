شال كاظم الساهر في بوليفارد الرياض من نصيب «ليلى» (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، الفنان العراقي كاظم الساهر وهو يرمي شاله للجمهور الذي حضر حفله الغنائي أمس الأربعاء، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.
وقال كاظم الساهر «شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه»، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.
وحظيت فتاة تُدعى «ليلى» بالشال، إذ نشرت صورة لها وهي تحمله، معلقة: «اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض، رمى سكارفه (الشال الخاص به) وصار لي».
محماس السادس[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 14 دقيقة
هسه هسه….
يشهد الله ان قدرك عندي زي قدر الي يغسل سيارتي و اردى