بالفيديو.. خوفا من كورونا امرأة تهاجم مسعفا وتتعرض للصفع على وجهها

بكين(صدى):

نشبت مشاجرة بين امرأة ومسعف داخل مستشفى بالصين، خوفا من إلقاء الكشف عليها كإجراء متبع لمعرفة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت المرأة في الفيديو وهي تصرخ في وجه المسعف وتحاول إبعاده عنها، فرد بصفعها عدة مرات على وجهها.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، الأربعاء الماضي، وفاة 242 شخصا في أقل من يوم واحد في مقاطعة هوبي وحدها، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1310 حالة بنهاية يوم الأربعاء.