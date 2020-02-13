افتتاح مواقع خاصة بالأسر المنتجة بجوازات منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

في إطار التعاون بين المديرية العامة للجوازات ممثلة بجوازات منطقة الرياض وبين بنك التنمية الاجتماعية أفتتح اليوم الخميس الموافق 19/6/1441هـ مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعية الأستاذ سلطان بن عبد العزيز الحميدي الموقع الخاص بمبيعات الأسر المنتجة بمقر جوازات المنطقة والذي تم تخصيصه وتهيئته بشكل مناسب بهدف تقديم الدعم والرعاية لهذه الأسر من خلال برنامج (مقهى يمام)، وتأتي هذه الخطوة في سبيل زيادة المبيعات والمداخيل لهم.

وقال اللواء الهباس خلال هذه المناسبة أن هذه المبادرة تأتي من منطلق تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى جوازات المنطقة لتحقيق رؤية المملكة 2030 منوهاً بدعم مدير عام الجوازات لإقامة مثل هذه الفعاليات والمبادرات .

حيث وجه سعادته إلى تسخير كافة الإمكانيات وتذليل جميع الصعوبات في سبيل نجاح هذه المبادرة وضمان فعاليتها على الوجه الأمثل لحث تلك الاسر المنتجة.