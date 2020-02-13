سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وزير الداخلية الأردني

سعيد العجل(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم مع معالي وزير الداخلية الأردني سلامة حماد.

وجرى خلال اللقاء ، بحث اوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ، خاصة في المجالات الامنية والشرطية وسبل دعمها وتعزيزها.

وثمن الوزير الأردني دور المملكة العربية السعودية الداعم ووقوفها المستمر الى جانب الأردن في مختلف المجالات ، مشددا على ان هذا الدعم ياتي في اطار العلاقات التارايخية بين البلدين وتطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الامتين العربية والاسلامية.

من جانبه اكد السفير السديري، ان وحدة المصير المشترك بين البلدين تستدعي توحيد الجهود ولا سيما في النواحي الامنية وتبادل الخبرات بما يحقق الامن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتفعيل علاقات الشراكة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.