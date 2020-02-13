قضم الأظافر كاد يقطع إصبع فتاة !

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتاد الكثيرون على قضم الأظافر خاصةً أثناء التفكير والتوتر دون إنتباه لخطورة تلك العادة التي قد تؤدي إلى بتر الإصبع!

ففي واقعة حدثت مؤخراً ، أكدت فتاة أنها كادت أن تضطر لقطع إصبعها بعدما قضمت أظافرها ، بسبب إصابتها بإلتهاب حاد في لحمية الإصبع .

وقالت في فيديو لقى إنتشار واسع على تطبيق “تيك توك ” أنها لاحظت تحول لون الجلد المحيط بالأظافر إلى الأخضر ، واعتقدت في بادئ الامر أنه مرض جلدي ما .

وقالت أنها ذهب إلى الطبيب فأخبرها أنه إلتهاب ووصف لها مضادات حيوية ، إلا أن إصبعها تورم بشدة ما إضطرها إلى إجراء ملية جراحية ، إذ أكد لها الطبيب أنها كانت ستضطر لبتره إن لم تخضع للعملية في الوقت المناسب .