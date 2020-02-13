المملكة توفر طلبات الصين بشأن «كورونا» بعد توجيهات خادم الحرمين (فيديو)

الرياض(صدى):

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، بالاستجابة إلى طلب الصين بالمساعدة في أزمة فيروس «كورونا».

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة، أنه في خلال أقل من خمسة أيام تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية من توقيع ستة عقود تعكس ترجمة لطلبات التي وردت للمركز من الحكومة الصينية في أجهزة طبية ووقائية وعلاجية.

وأضاف: «والأهم من ذلك أنها ستصل من المصانع الخارجية إلى الصين في أقل من خمسة أيام، ما يمثل ريادة المملكة وقيادة حكيمة تستجيب للأزمات العالمية مثل تفشي فيروس كورونا».