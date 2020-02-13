الشاي الأبيض والأخضر لإبطاء ظهور تجاعيد المرأة

أميرة خالد(صدى):

تبدأ التجاعيد والخطوط في الظهور على وجه المرأة مع تقدُّمها في العمر؛ إذ تقل كمية الكولاجين الذي يشكّل طبقة البطانة اللدنة تحت الجلد.

ويمكن إبطاء هذه التغيرات التي تحدث للمرأة باتباع بعض العادات الصحية، والتي تتضمن «تناول الشاي الأبيض لزيادة الكولاجين والشاي الأخضر لتنقيتها من الأكسدة».

كما تتضمن العادات الصحية «التوقّف عن إضافة السكر للمشروبات، وتناول القليل من الحلوى والسكريات، شرب المياه بكثرة لتنقية البشرة من السموم، وكذلك تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يزيد إنتاج الكولاجين، استخدم الكريم الواقي من أشعة الشمس».