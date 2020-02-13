رجل يحبس فتاة 30 عام ليستعبدها جنسيا
في جريمة صادمة ، قام ذئب بشري في فنزويلا بإحتجاز امرأة 30 عام في شقة ليستعبدها جنسياً .
وفي التفاصيل ، فقد تمكنت المرأة أخيراً بعد هذه العقود من الهرب ، لتصل إلى الشرطة للإبلاغ عن الحادث المرير .
وكشفت أن المجرم ” ماتياس سالازا” استدرجها إلى الشقة عندما كان عمرها 18 عام ، واحتجزها بها لكي يعتدي عليها وفتما أراد .
والمثير للدهشة ، أن أحداً من الجيران لم يبلغ عن الحادث ، وأكدوا أن المتهم كان يعاملهم بأخلاق وتفاني .
وحينما وصلت الشرطة ، لم تجد بالشقة المشؤومة سوى بعض الأثاث المتهالك والملابس الرثة حيث قضى والأبواب الموصدة على عمر الفتاة طيلة هذه السنوات .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7133 ] نشر منذ 15 دقيقة
اعوذ الله 30 عام دخلت 18 و خرجت 48 عاما المهم انها خرجت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93301 ] نشر منذ 9 دقائق
مجرمون بلاشك ..
.. عليهم من الله مايستحقون ..