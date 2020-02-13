بالفيديو.. ‏الزعاق يعلن موعد انخفاض حدة الموجة الباردة

الرياض(صدى):

قال خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم ‎المملكة، ومن بعد ظهر هذا اليوم تنكمش الموجة الباردة على جميع المناطق .

وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالتحسن التدريجي ببطىء طوال الأسبوع القادم.

وأعلن عن حالة مطرية قادمة بعدها.