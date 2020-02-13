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بالفيديو.. ‏الزعاق يعلن موعد انخفاض حدة الموجة الباردة

بالفيديو.. ‏الزعاق يعلن موعد انخفاض حدة الموجة الباردة
الرياض(صدى):

قال خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم ‎المملكة، ومن بعد ظهر هذا اليوم تنكمش الموجة الباردة على جميع المناطق .

وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالتحسن التدريجي ببطىء طوال الأسبوع القادم.

وأعلن عن حالة مطرية قادمة بعدها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 93301 ] نشر منذ 45 دقيقة

وين العصا ابو شغنه وذيك الخرابه ……؟

.. عموماً شكراً لك ..

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 23 دقيقة

والله انك ترعى وانك من جنبها… بس شكل واسطتك قويه

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