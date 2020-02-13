بالفيديو.. الزعاق يعلن موعد انخفاض حدة الموجة الباردة
قال خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم المملكة، ومن بعد ظهر هذا اليوم تنكمش الموجة الباردة على جميع المناطق .
وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالتحسن التدريجي ببطىء طوال الأسبوع القادم.
وأعلن عن حالة مطرية قادمة بعدها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93301 ] نشر منذ 45 دقيقة
وين العصا ابو شغنه وذيك الخرابه ……؟
.. عموماً شكراً لك ..
…[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله انك ترعى وانك من جنبها… بس شكل واسطتك قويه