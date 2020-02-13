«اليابان» تضع شروط صارمة للسماح لركاب السفينة المنكوبة بكورونا بالمغادرة

طوكيو (صدى):

أعلنت الحكومة اليابانية السماح لبعض ركاب السفينة دايموند برينسس المنكوبة بفيروس “كورونا ” بالمغادرة من السفينة ونقلهم إلى منشآت محددة .

ومن المقرر تطبيق هذا القرار على من تبدأ أعمارهم من 80 عام ويعانون من مشاكل صحية مزمنة فقط ، شرط أن تكون إقامتهم في مقصورات بلا نوافذ.

وأكدت السلطات اليابانية أنه سيتم السماح للركاب الراغبين بمغادرة السفينة القيام بذلك إذا أظهرت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس.

وتخضع السفينة حاليا للحجر الصحي في ميناء “يوكوهاما” الياباني ، بعد اكتشاف 44 حالة مصابة بالفيروس .