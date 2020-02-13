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وفد أجنبي وعربي يزور معرض تصوير المجرات ومسارات النجوم

وفد أجنبي وعربي يزور معرض تصوير المجرات ومسارات النجوم
رافع فريح(صدى):

يواصل معرض “تصوير المجرات ومسارات النجوم ” فعالياتة الثقافية والفنية واستقبل وفد أجنبي وعربي تابع للمديرة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية .

حيث ضم الوفد أطباء واستشاريين من الجنسية اليونانية والفرنسية وجنسيات اخرى من البلاد العربيه المجاورة يوافقهم(التواصل الداخلي) .

حيث كان في استقبالهم القائمين على المعرض وتجول الوفد واستمع لشرح مفصل عن الصور المعروضة بالمعرض من قبل المصور الفوتوغرافي محمد حمود العنزي و قدم المصور العنزي شرح مفصل عن كيفية تصوير المجرات ومسارات النجوم .

وذلك ضمن الورش والفعاليات المصاحبة للمعرض وبعد الانتهاء من الجولة ابدأ الوفد اعجابة بالأعمال الفوتوغرافية بالمعرض وعلى التصوير الاكثر من رائع .


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