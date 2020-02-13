مؤتمر دولي لمناقشة أحدث مستجدات علاجيات أمراض القلب والأوعية الدموية

نايف السالم(صدى):

إفتتح الدكتور / أحمد بن محمد العامري مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة يوم أمس الأربعاء 18/6/1441هـ الموافق 12/2/2020م وبحضور اللواء الطبيب / سعود بن عثمان الشلاش المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والدكتور / يحيى الحبيشي مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة فعاليات ( المؤتمر الـدولي الرابع لعلاجيات أمـراض القلب والأوعية الـدموية ) الذي ينظمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2020م في فندق الفورسيزن بالرياض بمشاركة نخبة من المختصين على المستويين المحلي والدولي .

وقد بدأ الحفل بكلمة الدكتور / مشعل المطيري مدير إدارة الخدمات الصيدلية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمرذكر فيها أن المؤتمر سيتناول في أبرز محاوره و جلساته العلمية أحدث المستجدات في مجال علاجيات أمراض القلب.

بعدها ألقى الدكتور / أحمد العامري كلمة بين من خلالها ان هذا اللقاء العلمي يتناول موضوع هام جداً وسيعود بالنفع على العاملين في القطاع الصحي بشكل عام ، ويعتبرسوق الدواء في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق العالمية نتيجة التطور الكبير في فهم الأمراض والجميع يهدف إلى تقليل الهدر وتنظيم سوق الدواء مما يساهم في إيصال الدواء للمريض بأسهل الطرق وأسرعها .

وقد قام المركز بإستحداث خدمة البريد الدوائي للمرضى المقيمين خارج مدينة الرياض وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم أرقى الخدمات و أسرعها للمرضى حيث يتمكن المريض من إستلام أدويته في محل إقامته عبر إحدى شركات النقل المعتمدة .

وقد حرصنا في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على تأمين الأدوية لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي وفي الخطوط الأمامية .

وهناك العديد من المبادرات التي أُطلقت والوحدات التي أُنشئت لعمل الدراسات المناسبة للتأكد من وجود الفائدة المرجوة للأدوية .

وفي نهايةالحفل قام الدكتور / أحمد العامري بعمل جولة على المعرض المقام على هامش المؤتمر .

وقد حضي المؤتمر بحضور ومشاركة عدد كبير من المهتمين بمجال الصيدلة وتم اعتماده بـ ( 24 ) ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر لهذا المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.