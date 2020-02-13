«البحرين» تحظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من الصين

المنامة(صدى):

حظرت السلطات البحرينية دخول المسافرين الأجانب الذين تواجدوا في الصين خلال الـ14 يوماً السابقة لتاريخ الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

واستثنت السلطات البحرينية مواطني البحرين ومواطني دول الخليج والمقيمين بالبحرين من قرار الحظر، والاكتفاء باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاههم.

ووجه وكيل وزارة الداخلية راشد آل خليفة بالتنسيق مع وزارة الصحة التي بدأت في تفعيل عدد من الإجراءات الصحية الاحترازية، المتعلقة بفيروس “كورونا المستجد”.