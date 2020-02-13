«لعنة دور الـ 16» تصيب «نيمار» للمرة الثالثة

وكالات(صدى):

يبدو أن النجم الدولي نيمار لاعب باريس سان جيرمان سئ الحظ مع مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ، إذ كشفت أنباء عن إحتمال غيابه عن لقاء بروسيا دورتمند وذلك للمرة الثالثة على التوالي مع مباريات دور الـ 16 من البطولة .

وكشف مدرب باريس سان جيرمان “، توماس توخيل” أن حضور “نيمار ” غير مؤكد على الإطلاق بسبب إصابته العنيفة في الضلوع ، قائلاً : لا أستطيع أن أؤكد لكم 100% أن نيمار يمكنه لعب مباراة دورتموند في الأسبوع المقبل .

وأضاف : نيمار مصاب في الضلوع، وغاب عن 3 مباريات مع الفريق، ولا أعرف موعد عودته الأمر يبدو معقداً .

وكان نيمار قد أُصيب في ضلوع الظهر خلال مواجهة ضد مونبلييه 5-0 في الدوري الفرنسي .

الجدير بالذكر أن “نيمار ” غاب سابقاً في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية بسبب الإصابة بعد أمام ريال مدريد عام 2018، وضد مانشستر يونايتد عام 2019 ، بمبارتي الإياب ..