  • الخميس 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. «لعنة دور الـ 16» تصيب «نيمار» للمرة الثالثة

«لعنة دور الـ 16» تصيب «نيمار» للمرة الثالثة

«لعنة دور الـ 16» تصيب «نيمار» للمرة الثالثة
وكالات(صدى):

يبدو أن النجم الدولي نيمار لاعب باريس سان جيرمان سئ الحظ مع مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ، إذ كشفت أنباء عن إحتمال غيابه عن لقاء بروسيا دورتمند وذلك للمرة الثالثة على التوالي مع مباريات دور الـ 16 من البطولة .

وكشف مدرب باريس سان جيرمان “، توماس توخيل” أن حضور “نيمار ” غير مؤكد على الإطلاق بسبب إصابته العنيفة في الضلوع ، قائلاً : لا أستطيع أن أؤكد لكم 100% أن نيمار يمكنه لعب مباراة دورتموند في الأسبوع المقبل .

وأضاف : نيمار مصاب في الضلوع، وغاب عن 3 مباريات مع الفريق، ولا أعرف موعد عودته الأمر يبدو معقداً .

وكان نيمار قد أُصيب في ضلوع الظهر خلال مواجهة ضد مونبلييه 5-0 في الدوري الفرنسي .

الجدير بالذكر أن “نيمار ” غاب سابقاً في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية بسبب الإصابة بعد أمام ريال مدريد عام 2018، وضد مانشستر يونايتد عام 2019 ، بمبارتي الإياب ..


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *