بالصورة.. سلمى حايك تكشف سر تركها حفل الأوسكار

أميرة خالد(صدى):

التقطت عدسات الكاميرات صورا مميزة للممثلة المكسيكية سلمى حايك، على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار وعلى خشبة المسرح في ثوب صمم لها من دار غوتشي، إلا أنها خرجت فجأة وسط تساؤلات عن اختفائها من الحفل.

وكشفت حايك، الأمر من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح تفاصيل ليلتها، قائلة: «بينما كانت الحفلات في أوجها، تعرضت صديقتي ومديرتي إيفلين أونيل لحادث بسيط، اضطررت إلى نقلها إلى غرفة الطوارئ حيث أمضيت بقية ليلة الأوسكار حتى أشرقت الشمس جالسة على نقالة».