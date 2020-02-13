بالصور.. كاديلاك اسكاليد ESV 2021 تظهر بضخامة أكبر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت صور مسربة إصدار كاديلاك اسكاليد 2021 ESV بقاعدة العجلات الطويلة، وهي تتجول في جنوب شرق ميشيغان دون أي تمويه، بعد أن كانت الشركة أعلنت عن إصدار قاعدة العجلات القصيرة.

وتظهر الاختلافات بين الإصدار الأول وESV، في الطول، حيث أن الثانية يساهم الطول فيها على بعض التغييرات مثل إمكانية الوصول إلى المقاعد الخلفية، بسبب طول الجسم والأبواب.

ويأتي العمود C أكثر سمكاً بشكل كبير، في حين يميل العمود إلى الأمام أكثر من الإصدار الأقصر، ولكن السمك الإضافي قد يعوق بعض الرؤية الخلفية والجانبية أيضاً.

ومن المقرر، أن تنكشف اسكاليد ESV رسمياً لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات القادم، ويتوقع أن يجلب الطول الإضافي أيضاً تكلفة إضافية بسيطة إلى السعر الأساسي، رغم أنه لم يتم الإعلان عن تسعير اسكاليد 2021 حتى الآن.