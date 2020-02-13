طريقة الحصول على تعويض «ساند» للتعطل عن العمل
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية طريقة صرف تعويض التعطل عن العمل عبر ” ساند ، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
– الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات واختيار الخدمات الإلكترونية.
– اختيار التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند.
– قم بكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.
ويقدم ” ساند ” دخل شهري خلال الفترة ما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، حيث يمكن الاستفادة من نظام ساند خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الفصل من التأمينات الاجتماعية ، شريطة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات ” .
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