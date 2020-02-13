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وضع 116 سلعة تموينية أساسية تحت رقابة الرصد الإلكتروني للأسعار

وضع 116 سلعة تموينية أساسية تحت رقابة الرصد الإلكتروني للأسعار
الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والإستثمار إدراج 13 صنف من السلع والمنتجات ضمن نظام الرصد الإلكتروني للأسعار الذي أطلقته مؤخراً .

وتشمل الأصناف 116 سلعة تموينية أساسية ، منها الألبان ، واللحوم ، والدجاج ، والأرز ، والشاي ، والدقيق ، وحليب الأطفال ، والشعير ، والهيل ، والزيوت ، والشعير .

كما تشمل أيضاً بعض مواد البناء وهي الأسمنت وحديد التسليح ، لضمان استقرار سوق البناء والعقارات .

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الرصد الإلكتروني للأسعار ، بجانب الجولات الميدانية للفرق ، المخزون والمستودعات في السوق المحلية .

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان استقرار السوق من حيث وفرة السلع وعدم التلاعب بالأسعار .


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