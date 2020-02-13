فريق الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة يزور صحة حفر الباطن

بدر الحارثي(صدى):

استقبل مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي اليوم في مكتبه فريق الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة للإطلاع على مشروع تطوير إدارات التمريض بالمناطق برئاسة الدكتور فهد البلوي.

وأكد مدير الشؤون الصحية خلال اللقاء على أهمية دور التمريض في منظومة العمل الصحية والتي تحتل اولوية قصوى في جميع المجالات والتخصصات الطبية.

وقام الفريق بجولة ميدانية للوقوف على سير العمل حيث تخللت الزيارة مستشفى الملك خالد والاقسام الطبية كعناية القلب والعناية المركزة والإسعاف والطوارئ ومركز الأمير سلطان لأمراض الكلى، وتمت مناقشة طرق تطوير وتحسين جودة العمل وسبل الأرتقاء بها لخدمة كافة المستفيدين، هذا وقد استمع الفريق إلى ملاحظات الطاقم التمريضي ثم تابع الفريق زيارة مركز صحي النزهة واختتمت الزيارة بإجراء تقييم إدارة التمريض بمديرية الشؤون الصحية لمعايير الجودة المعتمدة مع تلقيهم كافة التوجيهات والتعليمات بهدف تطوير العمل الإداري والاستمرار لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمستفيدين.