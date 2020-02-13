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أغرب عملية ولادة لفتاة فاجأتها آلام المخاض في مطعم

أغرب عملية ولادة لفتاة فاجأتها آلام المخاض في مطعم
برلين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، وضعت فتاة ألمانية طفلتها الأولى في مطعم حينما فاجأتها آلام المخاض وهي تحتفل مع أصحابها .

وعلى الرغم من صعوبة الموقف ، إلا أنها تمكنت من الولادة بسلام فقط بمساعدة النادلة وصاحبة المطعم .

والمثير للدهشة أن الزبائن بالمطعم لم يلحظوا ما حدث ، وفوجئوا بالأم وطفلتها “أنجليا” بعد وصول طبيب الطوارئ وقوبلت الأم بالتصفق في مشهد مؤثر .

وشهد الشهر الحالي قصة طريفة أخرى لحالات الولادة ، حيث أنجبت امرأة هندية مسنة من زوجها الثمانيني بعدما ظلا سنوات بعيدة ينتظرون الإنجاب .


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