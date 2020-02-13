بالفيديو.. غضب من مرشحة لانتخابات الكنيست لسرقة لحن أغنية «بشرة خير»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت المرشحة لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، غدير كمال مريح، حالة من الغضب، بعد سرقة واستغلال لحن أغنية «بشرة خير» الخاصة بالفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وظهرت المرشحة –وهي من عرب إسرائيل- في المقطع الذي نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، على طريقة الفيديو كليب، تارة بجانب بنيامين نتنياهو، تارة وهي تلقي خطابات في الكنيست، وبعض المؤسسات الإسرائيلية تارة أخرى، معلقة على المقطع قائلة: «نتابع معا المسيرة للمرة الثالثة والأخيرة.. مستمرون حتى النصر.. الثالثة ثابتة».

وأنهالت التعليقات المهاجمة لها، والتي معظمها يتهمها بالسرقة، لأنه ليس من الممكن أن يكون الفنان حسين الجسمي أعطاها اللحن حسب تعليقاتهم.