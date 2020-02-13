91 % يطالبون باستمرار «شرقية خضراء».. و73 % راضون عنها

محمد السعران(صدى):

كشف استبيان أجرته أمانة المنطقة الشرقية، حول مبادرة «شرقية خضراء» عن رغبة 91% من الشريحة التي تم استطلاع آرائهم، في استمرار عمل ونشاط المبادرة أو تكرارها مستقبلاً؛ لما لها من فوائد عدة في تعزيز نسبة الفرد من المسطحات الخضراء في ربوع المنطقة، وتوزع الاستبيان على شريحة تصل إلى أن 1347 شخصاً من الجنسين بمختلف الأعمار والثقافات، الذين أجابوا عن أسئلة عدة تدور عما حققته المبادرة على أرض الواقع، وما ينبغي عمله في المرحلة المقبلة.

وفي سؤال حول مدى رضا المواطنين عما حققته مبادرة «شرقية خضراء»، أكد ما نسبته 72.7% من الشريحة أنهم راضون عما تحقق حتى الآن من عمليات زراعة الأشجار والشجيرات والأزهار في شوارع المنطقة الشرقية وميادينها، وقالوا: إن المبادرة نجحت في ترسيخ ثقافة التشجير، سواء في المناطق العامة مثل الميادين والشوارع أو المناطق الخاصة مثل حدائق المنازل.

وخلص الاستبيان إلى وجود تباين كبير بين الجنسين في نسبة الاهتمام بأخبار المبادرة، بنسبة تتجاوز 72% لدى الرجال، مقابل أقل من 28% لدى النساء.

وتهدف المبادرة إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة، من إنتاج مشاتل أمانة الشرقية، وللمبادرة جانب توعوي، إذ تم العمل على تأسيس برامج خاصة بذلك يتم تنظيمها أثناء أسابيع المبادرة.

وقال وكيل الأمين للخدمات م.زياد مغربل: إن الأمانة «حرصت على عمل الاستبيان، لاستطلاع الآراء حول ما أنجزته مبادرة «شرقية خضراء» على أرض الواقع»، وقال: «ستسعى الأمانة للاستفادة من نتائج الاستبيان في تعديل بعض الأمور الخاصة بالمبادرة، وعمل قاعدة بيانات توضح إيجابيات وسلبيات المبادرة».

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قد دشن المبادرة في الأول من ديسمبر الماضي.