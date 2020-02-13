عمرو دياب يعود للتلحين في ألبومه الجديد لأول مرة منذ 3 سنوات

القاهرة(صدى):

فاجأ المطرب المصري عمرو دياب جمهوره بالعودة إلى التلحين بغد غياب 3سنوات ، وذلك في ألبومه الجديد “سهران ” .

وقام “الهضبة ” بتلحين أغنية ” عم الطبيب ” التي كشف عنها مؤخراً في إحدى حفلاته وحققت تفاعل كبير من الجمهور .

وانطلق ألبوم الفنان المصري في الساعات الأولى من اليوم الخميس محققاً نجاح كبير مع أولى ساعاته ، حيث صعد إلى “التريند ” على “تويتر ” .

وكانت آخر أغنية لحنها عمرو دياب قبل 3 سنوات هي أغنية “أحلى حاجة ” ، وأغنية ” أول كل حاجة ” في ألبوم “معدي الناس” عام 2017 .