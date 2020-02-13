«الصناعة» تكشف عدد المصانع الجديدة خلال يناير الماضي

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد المصانع الجديدة حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية خلال شهر يناير الماضي، بلغ 99 مصنعًا.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة من الوزارة بلغت 6230 عاملا، 1178 منهم سعوديون، وبلغ إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء بالسعودية نحو 8947 مصنعا.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المرخصة للمصانع الجديدة هذا الشهر 1.4مليار ريال، مشيرة إلى أن الأنشطة الاقتصادية تنوعت ما مبين منتجات المعادن والمواد الكيميائية والأثاث والورق والفلزات والمعدات الكهربائية.