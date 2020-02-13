الرياض(صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني تحسن نسبي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل .

وقال “الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : غداً الجمعة ارتفاع في الحرارة ويترواح الإرتفاع من”3″الى”5″درجات عما سجلته اليوم الخميس .

وأضاف : من السبت يطرأ ارتفاع أخر على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً على الشماليةوالوسطى في الساعات المتأخرةمن الليل ، يرافق ذلك حالة جوية خفيفة وسريعة على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى .