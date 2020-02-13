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  3. بالفيديو.. مواطن تركي يحرج أردوغان وهو يشيد باقتصاد البلاد: «أبنائي جوعى»

بالفيديو.. مواطن تركي يحرج أردوغان وهو يشيد باقتصاد البلاد: «أبنائي جوعى»

بالفيديو.. مواطن تركي يحرج أردوغان وهو يشيد باقتصاد البلاد: «أبنائي جوعى»
أنقرة(صدى):

وضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفسه، في موقف محرج، فبينما كان يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في بلاده، خلال لقاء مع نواب وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، في أنقرة، قاطعه مواطن: «أبنائي جوعى».

وقال الرجل ردا على كلام أردوغان: «فصلوني من عملي بحجة مشاركتي في المحاولة الانقلابية. زوجتي وأبنائي جوعى. ساعدني».

وكان الرد على الرجل الذي يشكو حاله، إخراجه من القاعة على يد بعض الحرس.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 47 دقيقة

معاه الجوووع اردوغان محطم نفسيا

[ عدد التعليقات: 7132 ] نشر منذ 32 دقيقة

اعانكم الله بجد ما في رجل بايع نفسة يفجر اردوغان و يحمي العالم من بطشة امنية اتمناها

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