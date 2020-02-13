«إستئناف جدة» تقرر إعدام 6 جوالات بعد ثبوت إدانة مستخدميها

جدة(صدى):

أصدرت محكمة الإستئناف بجدة قراراً بإتلاف 6 أرقام جوالات وعدم تداولها مرة أخرى بعدما استخدمها متهمون في ترويج المخدرات .

كما قررت سجن وجلد وإبعاد 5 من المتهمين “مقيمين ” لثبوت إدانتهم في ترويج وتعاطي المخدرات .

وشملت الأحكام كذلك غرامات مالي تودع في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” ، كما شملت 30 شهر سجن للمدانين بالترويج ، و6 شهور للمتعاطين .

وكانت الأجهزة الأمنية قد أطاحت بالمتهمين بعد ضبط حيازة حشيش وهروين بقصد التعاطي والترويج .