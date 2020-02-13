«إستئناف جدة» تقرر إعدام 6 جوالات بعد ثبوت إدانة مستخدميها
أصدرت محكمة الإستئناف بجدة قراراً بإتلاف 6 أرقام جوالات وعدم تداولها مرة أخرى بعدما استخدمها متهمون في ترويج المخدرات .
كما قررت سجن وجلد وإبعاد 5 من المتهمين “مقيمين ” لثبوت إدانتهم في ترويج وتعاطي المخدرات .
وشملت الأحكام كذلك غرامات مالي تودع في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” ، كما شملت 30 شهر سجن للمدانين بالترويج ، و6 شهور للمتعاطين .
وكانت الأجهزة الأمنية قد أطاحت بالمتهمين بعد ضبط حيازة حشيش وهروين بقصد التعاطي والترويج .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 42 دقيقة
احكام مخففه جدا وكنهم مدخنين تتن مهرب