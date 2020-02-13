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تقنية حديثة من «أبل» لمكافحة الإستغلال الجنسي للأطفال

تقنية حديثة من «أبل» لمكافحة الإستغلال الجنسي للأطفال
وكالات(صدى):

في تطور جديد لخدمات شركة التقنية العملاقة أبل ، تعتزم الشركة إطلاق نظام جديد لحماية الأطفال من الإستغلال الجنسي .

ويعمل هذا النظام على أساس تتبع البريد الإلكتروني ، وبمجرد استهدافه يقوم موظف بشري بفحص محتوى الملف وتحليل الرسالة ، لتحديد ما إذا كان يجب تسليمها للسلطات المختصة .

كما قامت آبل بتوفير بيانات للمستخدمين لتسهيل تطبيق القانون على من يستخدمون محتوى غير قانوني .

الجدير يالذكر أن أبل تعمتد على تقنية بصمة تسمى ” هاش ” لكل صورة يت الإبلاغ عنها ، ويتم نقلها للشركات لإزالتها تلقائياًمن الإنترنت .


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