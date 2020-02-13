قانوني يؤكد: عفو المختطفين قبل 23 عامًا لا يُسقط العقوبة عن الخاطفة

علي القحطاني(صدى):

تعقيبا على تصريحات محامي السيدة المتورطة في خطف طفلين قبل 23 عامًا، بأن الشابين يصران على إطلاق سراحها، أكد مستشار قانوني أن عفو الضحايا عن المتهمة لا يسقط عنها العقوبة.

وأكد أن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل، مشيرا إلى أنه لوالدي الضحية المطالبة بحقهم الخاص.

وكان المحامي الموكل عن المتهمة، ذكر في وقت سابق أن هناك معلومات يرى أنها قد تبرئ المتهمة، وأن الشابين ما زالا معها في البيت ويصران على إطلاق سراحها، مشيرا إلى أنها قد لا تعاقب كونها طاعنة في السن.

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